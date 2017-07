INCENDI: ROGO DEPOSITO ALCAMO, RILIEVI NUCELO BATTERIOLOGICO

31 luglio 2017- 07:44

Palermo, 31 lug. (AdnKronos) - Il Nucleo Nbcr (Nucleare, biologico, chimico e radiologico) dei Vigili del Fuoco di Palermo sta eseguendo dei rilievi nel rogo scoppiato presso il deposito di raccolta differenziata di rifiuti di Alcamo. Il Nucleo è un gruppo specializzato dei Vigili del fuoco che viene chiamato a intervenire in situazioni eccezionali: quando esiste un fondato pericolo di contagio da sostanze nucleari, biologiche, chimiche o radiologiche che potrebbero provocare gravi danni a persone, animali o cose. I Vigili del fuoco del Nucleo Nbcr indossano tute scafandrate per la protezione personale, dotate di auto protettori che consentono la respirazione anche in ambienti contaminati. Sempre oggi saranno eseguiti dei rilievi dall'Arpa della Regione siciliana. Ieri il sindaco di Alcamo, Domenico Surdi, ha invitato la cittadinanza a tenere le finestre chiuse e a non accendere i climatizzatori.