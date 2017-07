INCENDI: SINDACO CASTELLAMMARE, DEVASTATI MILLE ETTARI, MENTI MALATE DIETRO ROGHI

12 luglio 2017- 19:11

Palermo, 12 lug. (AdnKronos) - "Circa mille ettari di macchia mediterranea e aree boschive in fumo con danni incalcolabili all'ambiente. Le conseguenze di questa devastazione le vedremo quando ci saranno le prime piogge". Per Nicolò Coppola, sindaco di Castellammare del Golfo (Trapani), è il momento della conta dei danni dopo una notte di fuoco con le fiamme che hanno divorato il versante ovest di monte Inici, la montagna che sovrasta la cittadina del Trapanese. Il rogo, divampato ieri sera intorno alle 22 da contrada Pilato, alimentato dal forte vento di scirocco si è rapidamente propagato, inghiottendo vegetazioni e minacciando alcune abitazioni. "Durante la notte abbiamo dovuto evacuare un centinaio di persone - racconta all'AdnKronos il primo cittadino -, molti erano turisti ed è stato mortificante vedere questi vacanzieri uscire dalle loro case per cercare scampo. Erano venuti qui per trovare un po' di relax e hanno vissuto una notte di terrore". Fortunatamente non risultano feriti tra residenti e soccorritori. Qualche abitazione e alcuni magazzini agricoli sono andati distrutti e solo stamani le famiglie evacuate hanno potuto far rientro nelle loro abitazioni.