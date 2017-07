INCENDI: SINDACO CHIARAMONTE GULFI A CROCETTA, ORA RISARCIMENTO DANNI

3 luglio 2017- 19:48

Palermo, 3 lug. (AdnKronos) - "Chiederò al presidente Crocetta una bonifica delle aree interessate dai roghi con un intervento straordinario per salvaguardare la parte della pineta che non è stata devastata dalle fiamme, ma anche di dare priorità al risarcimento dei danni subiti che non sono ancora quantificabili". A dirlo all'AdnKronos è il sindaco di Chiaramonte Gulfi, Sebastiano Gurrieri, dopo il vasto incendio che venerdì e sabato scorsi ha mandato in fumo ettari di macchia mediterranea. Ci sono volute circa 40 ore per avere ragione delle fiamme che hanno distrutto aziende agricole e ucciso diversi capi di bestiame. Domani alle 13 il primo cittadino incontrerà il governatore Rosario Crocetta, che si dice pronto a dichiarare lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli incendi.Intanto Gurrieri stamani ha partecipato a un vertice in prefettura. Un faccia a faccia per fare il punto sulla situazione e richiamare l'attenzione sulle attività di prevenzione. E proprio durante la riunione il sindaco, eletto alle scorse amministrative alla guida della città, ha spiegato di aver interessato, sin dal suo recente insediamento, tutti gli enti competenti alla realizzazione delle varie opere "senza peraltro ricevere risposte adeguate". A Chiaramonte Gulfi la richiesta di intervento dei mezzi aerei è stata inoltrata nell'immediatezza, spiegano dall'Ispettorato ripartimentale delle Foreste, ma un canadair è arrivato solo in serata "a causa della contemporanea presenza su tutto il territorio regionale di numerosi incendi anche gravi".