INCENDI: SINDACO SAN VITO LO CAPO, CHIUNQUE ABBIA BARCHE CI AIUTI

12 luglio 2017- 16:25

Palermo, 12 lug. (AdnKronos) - "Stiamo evacuando circa 700-800 turisti via mare e via terra. E' una situazione eccezionale e abbiamo attivato la Protezione civile. Siamo al lavoro per dare loro la massima assistenza perché con ogni probabilità non potranno rientrare stanotte nel villaggio". A dirlo all'AdnKronos è il sindaco di San Vito Lo Capo, Matteo Rizzo, a proposito del vasto incendio che sta minacciando il villaggio Calampiso. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, i forestali, personale della Protezione civile, ma anche carabinieri e uomini della Capitaneria di porto, oltre a un canadair. I turisti saranno ospitati in strutture comunali e in alcune scuole individuate dal sindaco. Non si registrano al momento feriti. Dal primo cittadino arriva anche un appello. "Chiunque sia in possesso di imbarcazioni sicure e affidabili si rechi urgentemente presso il villaggio Calampiso per aiutarci a evacuare circa 700 persone dal villaggio!!! È urgentissimo" ha scritto sulla sua pagina Facebook.