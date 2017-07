INCENDI: SINDACO SAN VITO LO CAPO, ZINGARO DEVASTATO, NON NE POSSIAMO PIù

24 luglio 2017- 09:21

Palermo, 24 lug. (AdnKronos) - "Non se ne può più di questa situazione, c'è sempre qualche incendiario pronto a distruggere un intero territorio. La riserva dello Zingaro è quasi devastata". Lo ha detto all'Adnkronos il sindaco di San Vito Lo Capo (Trapani), Matteo Rizzo, parlando dell'ennesimo incendio che ieri ha colpito la riserva che costeggia il suo territorio. "Tutto il nostro territorio è a rischio - dice - e anche l'incolimutà delle persone. Grazie a Dio gli interventi di ieri sono andati a buon fine, abbiamo messo in sicurezza le abitazioni a Castelluzzo e Custonaci". Il sindaco poi lancia un appello: "Se qualcuno sa qualcosa lo denunci, non possiamo permetterci che il territorio venga distrutto". Un appello già lanciato nei giorni scorsi quando venne evacuato il villaggio turistico Calampiso. Oltre 700 persone abbandonarno in poco tempo la struttura per paura dell'incendio che incombeva. "Ma finora nessuna indicazione è arrivata, da nessuno - dice sconsolato il sindaco- Speriamo che non succeda più nulla".