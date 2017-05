INCENDI: VASTO ROGO A CARINI, SINDACO 'PERICOLO PASSATO MA TANTA PAURA'

3 maggio 2017- 14:55

Palermo, 3 mag. (AdnKronos) - "Il pericolo è ormai passato, ma la paura è stata tanta". A dirlo all'AdnKronos è il sindaco di Carini (Palermo), Giovì Monteleone, a proposito del rogo che ieri pomeriggio è divampato alla Sidermetal nell'area industriale. Sul posto sono ancora in azione diverse squadre dei vigili del fuoco, insieme al nucleo Nbcr (Nucleare biologico chimico e radiologico). A preoccupare è soprattutto l'eventuale rischio di inquinamento da diossina. "Per ore sono bruciate materie plastiche - spiega -, quindi il rischio potrebbe esserci. In campo ci sono oltre al nucleo speciale dei vigili del fuoco anche tecnici dell'Arpa. Aspettiamo le loro valutazioni". Nel rogo non si sono registrati feriti, anche se nell'area interessata insistono alcune case. Una densa coltre di fumo per ore ha invaso il cielo, creando allarme nella popolazione. Ad andare in fumo sono stati grossi cumuli di rifiuti plastici e scarti da lavorazione. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, alcuni pezzi di gommapiuma si sarebbero incastrati nei macchinari, producendo le fiamme. "Oggi l'emergenza è passata - conclude il primo cittadino -. C'è stato un impegno corale da parte di tutti per fronteggiare una situazione complessa. Personale della Protezione civile comunale è sul posto e abbiamo inviato anche alcuni escavatori. Attendiamo che l'area sia completamente bonificata". I tecnici, intanto, stanno continuando a monitorare il livello di inquinamento dell’aria. "Aspettiamo le loro relazioni per capire come procedere una volta che l'incendio sarà completamente domato".