INCENDI: VASTO ROGO A CASTELMOLA, SINDACO 'SI RISCHIA IL MORTO'

12 luglio 2017- 21:39

Palermo, 12 lug. (AdnKronos) - "Sta bruciando un intero territorio. Io stesso e il presidente del Consiglio comunale abbiamo rischiato di morire avvolti dalle fiamme che lambivano la macchina su cui viaggiavamo. Qualcuno ci aiuti perché il rischio è che ci scappi il morto". A lanciare la richiesta d'aiuto è il sindaco di Castelmola (Messina), Orlando Russo, dopo che un vasto incendio da stamani sta devastando circa cinque chilometri di macchia mediterranea e vegetazione. Una famiglia è già stata evacuata, mentre altre 20 sono minacciate dal rogo divampato in contrada Dammari e rapidamente propagatosi fino a giungere in località Trupiano. "Una donna è finita in ospedale per un principio di intossicazione e un vigile del fuoco è rimasto ferito dopo essere caduto - racconta all'AdnKronos il primo cittadino -. La situazione è drammatica". Le fiamme hanno distrutto una stalla: cavalli, pecore e cani sono morti bruciati.