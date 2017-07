INCENDI: VASTO ROGO A CASTELMOLA, SINDACO 'SI RISCHIA IL MORTO' (2)

12 luglio 2017- 21:39

(AdnKronos) - "Le fiamme hanno divorato pali della luce e del telefono e anche i tubi dell'acqua: i danni sono incalcolabili" dice Russo. Da stamani il primo cittadino chiede l'invio dei mezzi aerei. "Sono in contatto costante con la Prefettura e la Forestale - ammette -, ma ho ricevuto solo solidarietà a parole. Di mezzi aerei non se ne vedono, mi hanno detto che non ce ne sono disponibili perché brucia mezza Sicilia e sono impegnati altrove. Ormai con il calare del buio non arriveranno, la speranza è che non accada il peggio stanotte". Sul posto stanno operando vigili del fuoco e forestali, oltre ai carabinieri. "Ci sono cinque fronti aperti e i danni sono ingenti. E' necessario che venga dichiarato lo stato di calamità e di emergenza, perché, domate le fiamme, il Comune non potrà da solo far fronte ai danni".