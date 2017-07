INCENDI: VERTICE IN PREFETTURA A RAGUSA, IN 2 MESI 629 ROGHI

3 luglio 2017- 19:25

Palermo, 3 lug. (AdnKronos) - Dal primo maggio a oggi sono stati 629 gli interventi dei vigili del fuoco per incendi in provincia di Ragusa. Il dato è emerso durante un vertice convocato oggi in prefettura, dopo il vasto rogo che venerdì e sabato scorsi ha interessato la pineta di Chiaramonte Gulfi. Le fiamme hanno inghiottito un'ampia area verde e hanno seriamente danneggiato aziende agricole e campi coltivati. Seduti allo stesso tavolo, oltre il prefetto, c'erano i sindaci, i vertici delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, dell'Ispettorato ripartimentale delle Foreste, dell’Unità operativa provinciale del dipartimento di Protezione civile, nonché rappresentanti della Capitaneria di porto, dell’Anas, del Libero consorzio e degli altri soggetti coinvolti nell’attività antincendio.In apertura dei lavori il prefetto ha sottolineato "la fondamentale importanza" che riveste l’attività di prevenzione, sollecitando la ripulitura delle strade, dei viali parafuoco, delle fasce di rispetto e delle aree private, e ha ribadito la necessità della pianificazione comunale in materia di protezione civile. Una pianificazione, ha ricordato il prefetto, che deve essere "sempre completa, aggiornata, resa disponibile a tutti i soggetti coinvolti e compiutamente applicata in caso di emergenza".