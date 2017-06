INCENDI: VESCOVO TRAPANI, SELVAGGIA AGGRESSIONE A CREATO, PUNIRE COLPEVOLI

28 giugno 2017- 21:04

Palermo, 28 giu. (AdnKronos) - "Puntualmente, ogni anno, all’inizio dell’estate, ci troviamo quasi totalmente paralizzati di fronte alla selvaggia aggressione del fuoco nei confronti di quel creato di cui siamo fieri e grati e che costituisce una delle forze più attrattive del nostro territorio. Come reagire a questa paralisi? A chi tocca prendere decisioni di lungo periodo in campo culturale e organizzativo fino a perseguire seriamente esecutori e mandanti?". Lo dice il vescovo di Trapani, Pietro Maria Fragnelli, mentre sulla montagna di Erice oggi l'ennesimo incendio ha divorato ettari di macchia mediterranea lambendo la funivia e la strada provinciale Trapani-San Vito Lo Capo. ""Sul piano educativo e spirituale - prosegue - avvertiamo la nostra fragilità ma anche tutta la determinazione non solo nel condannare alla disapprovazione radicale e assoluta della gente ma anche nella metodica, lungimirante, formazione delle coscienze e in generale delle nuove generazioni. Con Papa Francesco vogliamo continuare il nostro Laudato sì con coraggio, riaprendo le pagine della Bibbia sulla vocazione della donna e dell’uomo ad essere custodi, e non padroni, del creato; coltivatori, e non violentatori, del giardino del creato". Domani sera, intato, la Diocesi invita i fedeli a partecipare a un momento di preghiera e di lode al creato all’aperto, al momento del tramonto (intorno alle 20.30) davanti al Quartiere Spagnolo ad Erice.