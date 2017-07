INCENDI: VILLAGGIO EVACUATO, PER I TURISTI NOTTE NEGLI ALBERGHI MESSI A DISPOSIZIONE

Palermo, 13 lug. (AdnKronos) - Hanno trascorso la notte in alcuni alberghi di San Vito Lo Capo (Trapani) che sono stati messi a disposizione del Comune gli oltre 250 turisti sfollati dal Villaggio turistico 'Calampiso', evacuato ieri pomeriggio perché lambito delle fiamme. Dei quasi 800 turisti presenti, gran parte ha preferito ripartire e lasciare il villaggio, come conferma all'Adnkronos il sindaco di San Vito, Matteo Rizzo, che ha coordinato le operazioni di evacuazione. "I turisti siciliani hanno preferito tornare a casa - spiega il sindaco - alla fine sono rimaste circa 250 persone. Grazie alla disponibilità di strutture messe a disposizione, non si è reso necessario dormire nella scuola che ieri era stata organizzata come punto di ristoro. Grazie a Dio la situazione è stata gestita e si sono evitati momenti di panico". Ieri pomeriggio era stato lo stesso sindaco a lanciare un accorato appello via Facebook. Ha chiesto la disponibilità dei pescatori della zona e delle barche da turismo per potere trasferire i turisti a San Vito dal villaggio che rischiava di finire tra le fiamme. "La nostra marineria è stata molto efficiente - spiega il sindaco - le barche sono uscite tutte in tempi rapidissimi. Così siamo riusciti a traghettare tutti, poi con i bus abbiamo portato le persone a scuola per dare accoglienza". Qui i turisti, tra cui molte donne e moltissimi bambini, sono stati rifocillati. Nella notte l'incendio nella zona è stato domato, come spiega lo stesso sindaco. "Ora c'è da capire quali siano gli eventuali danni e verificare la questione sicurezza", dice Rizzo. "Ci dispiace per le vacenze rovinate dei turisti - aggiunge - e per i danni al territorio. Ma alla fine siamo riusciti a gestire tutto nella massima sicurezza".