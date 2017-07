INCENDI: VILLAGGIO EVACUATO, PER I TURISTI NOTTE NEGLI ALBERGHI MESSI A DISPOSIZIONE (2)

13 luglio 2017- 08:28

(AdnKronos) - Per il coordinamento delle operazioni di spegnimento dell’incendio di vaste proporzioni divampato ieri nel Comune di San Vito Lo Capo – località Sauci Piccolo e Sauci Grande - il Prefetto di Trapani, ieriha attivato immediatamente l’unità di crisi costituita in Prefettura con il Viceprefetto Di Lisi, il Vice Prefetto Mancuso, il SUES118, le Forze dell’Ordine, la Protezione Civile Regionale, i Vigili del Fuoco, la Capitaneria di Porto ed il Corpo Forestale della Regione."Le operazioni di spegnimento, rivelatesi complesse e articolate, hanno interessato anche il villaggio turistico di Calampiso i cui ospiti sono stati evacuati via mare - hanno spiegato dalla Prefettura - Si stima che nel villaggio fossero presenti circa 780 di cui 707 trasportate via mare, grazie al supporto fornito da varie unità navali e imbarcazioni private, al molo di San Vito Lo Capo. Tutti gli ospiti evacuati, risultati in buone condizioni di salute tranne qualche persona sottoposta alle cure mediche per sospetta intossicazione da fumo, sono stati temporaneamente accolti e rifocillati presso edifici scolastici dello stesso Comune". In serata poi il trasferimento negli alberghi.