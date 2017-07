INCENDI: VILLAGGIO EVACUATO, PER I TURISTI NOTTE NEGLI ALBERGHI MESSI A DISPOSIZIONE (3)

13 luglio 2017- 08:28

(AdnKronos) - Sono intervenute sul posto diverse squadre e mezzi dei Vigili del Fuoco, della Forestale, delle Forze dell’Ordine, della Capitaneria di Porto. "E’ stato risolutivo per lo spegnimento dell’incendio l’intervento di un Canadair e di un elicottero - dice la Prefettura - L’attività dell’unità di crisi, che si mantiene in costante contatto con le sale operative degli Enti che vigilano l’area interessata, proseguirà fino a cessate emergenze". Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco - a seguito di verifica - ha accertato che "non sussistevano le condizioni di sicurezza per il rientro degli ospiti nel villaggio per cui molte persone hanno deciso di interrompere la vacanza e di ritornare nelle città di provenienza".Tutte le forze in campo "hanno operato in condizione di estrema difficoltà in considerazione che uomini e mezzi sono stati impegnati già nei giorni precedenti in numerosi interventi di spegnimento su più fronti di incendi che hanno interessato in particolare vaste zone del Comune di Castellammare del Golfo, con l’evacuazione in via precauzionale degli abitanti delle zone coinvolte".