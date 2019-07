31 luglio 2019- 18:58 Incendio alla Magliana, palazzo evacuato

Roma, 31 lug(AdnKronos) - I bambini affacciati ai balconi, i condomini in fuga. Un incendio di grosse dimensioni, divampato al terzo piano di un palazzo al civico 12 di via Crocco, in zona Magliana Vecchia, ha costretto gli agenti della Sicurezza Pubblica Emergenziale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale a evacuare lo stabile in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco che, ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento, dovranno verificare l'agibilità degli appartamenti vicini al terzo, completamente distrutto dalle fiamme