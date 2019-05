21 maggio 2019- 00:02 Incendio in clinica privata, due morti

Roma, 20 mag. (AdnKronos) - Due persone sono morte in un incendio divampato in una clinica privata, 'Villa Serena', a Città Sant'Angelo, nel pescarese. Secondo le prime informazioni le vittime sarebbero due uomini, pazienti della struttura sanitaria. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme, il 118 e i carabinieri. Sono in corso le indagini per capire cosa abbia causato l'incendio: al momento del rogo la clinica sembra ospitasse una sessantina di pazienti.