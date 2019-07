18 luglio 2019- 09:28 Incendio in studio animazione, 12 morti a Kyoto

Tokio, 18 lug. (AdnKronos/Dpa) - Sono almeno 12 morti di un incendio, di presunta origine dolosa, scoppiato in uno studio di animazione di Kyoto, in Giappone. Le persone ricoverate in ospedale sono 36, dieci delle quali sono in condizioni critiche. Un uomo di 41 anni è stato fermato: avrebbe confessato di aver sparso benzina nell'edificio. La polizia ha anche trovato alcuni coltelli. Al momento dell'incendio, si trovavano nello studio una settantina di persone.