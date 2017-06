INCENDIO LONDRA, LANCIA FIGLIO DAL DECIMO PIANO: BIMBO IN SALVO

14 giugno 2017- 12:09

Londra, 14 giu. (AdnKronos) - Lancia il figlio dalla finestra per salvarlo dalle fiamme alla Grenfell Tower, bambino in salvo. Sono infatti moltissimi i testimoni dell'incendio di Londra che hanno cercato di fare il possibile per venire in aiuto delle vittime del rogo. Tra questi, un uomo che ha preso un bimbo lasciato cadere dalla madre dal nono o decimo piano dell'edificio. Ne riferisce la 'Bbc', che racconta della donna disperata che chiedeva che qualcuno prendesse il piccolo che lei avrebbe lasciato cadere. Un uomo è accorso e lo ha afferrato.