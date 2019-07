19 luglio 2019- 19:14 Inchiesta minori: De Micheli, 'solidarietà a consigliera Pd Roberta Mori'

Roma, 19 lug. (AdnKronos) - "Solidarietà, vicinanza e sostegno a Roberta Mori, consigliera del Pd in Emilia Romagna, vittima di una campagna diffamatoria ignobile, orchestrata da una parte politica che non si ferma di fronte a nulla, pur di ottenere meschini obiettivi propagandistici". Lo dice la vicesegretaria del Pd, Paola De Micheli."Roberta viene ingiustamente attaccata e colpita -aggiunge- per le sue battaglie sui diritti civili e perché l’inchiesta sui Servizi della Val d’Enza viene ogni giorno vergognosamente strumentalizzata e usata da Lega e Cinque Stelle, in barba al dolore e al coinvolgimento di minori. Siamo al fianco di Roberta e siamo certi che non si farà intimidire dalla barbarie di certe persone, perché possa continuare nel grande lavoro che sta portando avanti".