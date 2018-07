14 luglio 2018- 20:03 Inchiesta riciclaggio: Gattuso, documento procura di Ivrea è atto dovuto

Milano, 14 lug. (AdnKronos) - "Il documento ricevuto dalla procura di Ivrea è un atto dovuto" per via della "posizione di ex socio di una società sulla quale si è attenzionata l’attività di indagine". Così l'allenatore del Milan Gennaro Gattuso, replica alla notizia apparsa nelle ultime ore sugli organi di informazione. In una nota, il mister rossonero spiega che "l'indagine, ancora in corso, verte su un soggetto che solo indirettamente risulta essere collegato alla società", al centro dell'indagine.Da quella società, precisa ancora la nota, Gattuso è "uscito dopo un breve periodo", senza aver "mai ricoperto alcun ruolo operativo", ma "possedendo esclusivamente una quota del capitale sociale".