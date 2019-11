6 novembre 2019- 18:18 Incidente domestico per Piero Angela

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Piccolo incidente domestico per Piero Angela. "L'ho sentito, è a casa e sta bene" dice all'Adnkronos la portavoce Lorenza Basile, confermando che ha solo fatto un controllo al Sant'Andrea di Roma. "Ha una contusione all'avambraccio, ma non è ricoverato in ospedale". Il giornalista e amatissimo divulgatore scientifico ha voluto anche, riferisce la portavoce, ringraziare "quanti con la loro cura ed affetto hanno chiesto delle sue condizioni".