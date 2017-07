INCIDENTE IN VACANZA, PATTY PRAVO IN OSPEDALE

31 luglio 2017- 20:45

Roma, 31 lug. (AdnKronos) - Lussazione per Patty Pravo: la cantante, in vacanza in Salento, a Marittima (Lecce) è stata visitata al pronto soccorso dell'Ospedale Cardinale Panico di Tricase, a pochi chilometri da Marittima, che ha raggiunto a bordo di un'auto.Dopo la diffusione della notizia di una sua visita al pronto soccorso, ha voluto rassicurare suoi fan: "Ragazzi nessun malore solo una piccola lussazione alla spalla che non fermerà le mie vacanze ... a presto con belle notizie!! Baci Patty Pravo", ha scritto sul suo profilo Facebook, corredando il messaggio con una foto dove appare rilassata e sorridente sul ponte di una barca a vela, solo con il braccio destro in posizione di riposo.