7 agosto 2019- 12:11 Incidente per seminare i paparazzi, parla Ezio Greggio

(AdnKronos) - Pericolo scampato per il conduttore Ezio Greggio e la sua fidanzata Romina Pierdomenico, che hanno avuto un incidente con la loro vettura a Ibiza nel tentativo di sfuggire ai paparazzi. Ad annunciarlo è lo stesso Greggio sul suo account Instagram, riferendo che "Romina ha avuto un mini trauma al collo". L'auto del noto volto di 'Striscia la notizia', nell'isola spagnola per le vacanze, ha avuto un impatto con una jeep nel tentativo di seminare dei paparazzi italiani, che - da quel che riferisce Greggio - hanno anche chiesto di poter poi andare a verificare come stava la sua fidanzata. "Ieri a Ibiza io e Romina abbiamo avuto un piccolo impatto tra la nostra auto e una jeep - scrive sul social, postando una sua foto - Romina ha avuto un mini trauma al collo. Fatto controllo all'ospedale, tutto ok. Come al solito eravamo inseguiti da 3 o 4 paparazzi (e per questo fatto chissenefrega fa parte del gioco) che essendo italiani dopo aver fatto le foto potevano almeno venire a chiedere come stava. Nulla. Li ringrazio. A quel punto gli ho augurato ogni bene con gesti eloquenti".Greggio ha concluso il post con un invito irriverente per i fotografi protagonisti dell'avventura: "Ciao paparazzi ci vediamo in spiaggia e 'tacci vostri' !!! Tiè(bis)!!!".