INCIDENTE SULLA A14 VICINO A BOLOGNA, UN MORTO E 2 FERITI

25 maggio 2017- 07:55

Roma, 25 mag. - (AdnKronos) - Una persona è morta ed altre tre sono rimaste ferite in un incidente che ha coinvolto tre auto avvenuto sull'A14 Bologna-Taranto, nel tratto tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Ancona. Lo riferisce Autostrade per l'Italia, precisando che il tratto di autostrada interessato è stato chiuso per tre ore. Attualmente si transita su tre corsie disponibili e non si registrano turbativa al traffico.