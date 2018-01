INCIDENTE TRENO: ANCORA SOSPESA CIRCOLAZIONE TRA MILANO E TREVIGLIO

25 gennaio 2018- 17:08

Milano, 25 gen. (AdnKronos) - E' ancora sospesa la circolazione dei treni tra Milano e Treviglio, dopo il deragliamento del treno pendolari Trenord della linea Cremona - Milano di questa mattina. Ma tutta la circolazione ferroviaria che interessa Milano ha subito pesanti ripercussioni, con ritardi che hanno superato in alcuni casi i 220 minuti. I treni del Passante Ferroviario S5 ed S6 sono stati dirottati in arrivo e partenza su Milano Porta Garibaldi. I treni tra Milano e Venezia transitano sulla Verona - Bologna. Per raggiungere la stazione di Treviglio, i viaggiatori possono utilizzare i treni della linea Milano Porta Garibaldi - Carnate - Bergamo e da Bergamo i treni della linea Bergamo Treviglio. L'alternativa è utilizzare i treni della linea Milano centrale - Cremona - Mantova, scendere a Cremona a utilizzare i treni della linea Cremona - Treviglio. Un servizio autobus sostitutivo fa da spola tra Treviglio e Cassina De' Pecchi con fermate a Cassano D'Adda, Trecella, Pozzuolo Martesana, Melzo e Vignate. Il treno 10471 Treviglio - Cremona è partito con 13 minuti di ritardo a causa dell'attesa del treno corrispondente. Il treno 10475 Milano Porta Garibaldi - cremona oggi non viene effettuato.