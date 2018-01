INCIDENTE TRENO: BARBAGALLO, CORDOGLIO PER VITTIME, ACCERTARE RESPONSABILITà

25 gennaio 2018- 13:53

Roma, 25 gen. (AdnKronos) - "E’ una tragedia che colpisce, soprattutto, pendolari e lavoratori. È l’ennesimo incidente sul lavoro che, questa volta, coinvolge tanti cittadini. In questo momento di dolore, esprimiamo profondo cordoglio alle famiglie delle vittime e sentimenti di vicinanza ai tanti feriti". A dichiararlo, in una nota, è il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, che aggiunge: "Chiediamo alle autorità competenti di fare luce sulle dinamiche dell’accaduto e di accertare le eventuali responsabilità"."Riemerge con sistematica drammaticità - sottolinea Barbagallo - il problema della sicurezza e, in questo caso, anche della precarietà di tante infrastrutture. Su questi specifici aspetti, servono un piano e una regia nazionali in una logica di investimento e di messa in sicurezza per evitare che si ripetano simili tragedie".