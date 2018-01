INCIDENTE TRENO: BORDONALI, INTERVENUTI 473 SOCCORRITORI

25 gennaio 2018- 19:26

Milano, 25 gen. (AdnKronos) - "In questo momento di dolore, esprimo profondo cordoglio alle famiglie delle vittime e vicinanza ai feriti. Ringrazio altresì le 473 persone che hanno lavorato per prestare soccorso. Tra queste anche 20 agenti di Polizia Locale e più di 100 operatori di Protezione civile che, come al solito, hanno mostrato disponibilità, preparazione e dedizione impagabili". Lo ha detto, al termine dell'incontro in prefettura a Milano, l'assessore alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione della Regione Lombardia Simona Bordonali, in merito al deragliamento del treno avvenuto questa mattina tra le stazioni di Pioltello e Segrate."I volontari si stanno organizzando anche per i turni notturni di presidio. Per i lavori di sgombero dei vagoni incidentati sono state messe a disposizione 6 torri faro da Regione Lombardia, Città Metropolitana Milano e Comune di Milano" ha concluso.