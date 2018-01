INCIDENTE TRENO: CONFTRASPORTO, SI GUARDI A SICUREZZA

25 gennaio 2018- 13:46

Roma, 25 gen. (AdnKronos) - "Si guardi alla sicurezza della rete italiana anziché fare shopping all'estero". A chiederlo è il presidente di Conftrasporto e vice presidente di Confcommercio Paolo Uggè dopo la tragedia ferroviaria di oggi nel Milanese. "Mi pare il caso che, soprattutto dopo una tragedia come questa, ci si debba concentrare sulla sicurezza e sull’efficienza - puntualizza Uggè, che aggiunge - Invece di applaudire agli investimenti finanziari e alle acquisizioni di aziende di trasporto su gomma all’estero, troverei più sensato un invito a utilizzare le risorse pubbliche per investire in infrastrutture e per mettere in sicurezza la nostra rete ferroviaria”.