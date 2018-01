INCIDENTE TRENO: FS ANNULLANO FORUM TPL DOMANI A ROMA

25 gennaio 2018- 12:41

Roma, 25 gen. (AdnKronos) - Il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, a seguito degli accadimenti di questa mattina presso Pioltello Limito, e in segno di profondo rispetto e cordoglio nei confronti delle vittime e dei loro familiari, ha deciso di rinviare a data da destinarsi il IV Forum del Trasporto del Regionale e la presentazione dei treni Rock e Pop, previsti per domani venerdì 26 gennaio a Roma. Lo comunica il gruppo in una nota.