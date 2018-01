INCIDENTE TRENO: GARANTE, REVOCARE SCIOPERI 27 E 28 GENNAIO

25 gennaio 2018- 15:53

Roma, 25 gen. (AdnKronos) - Il Garante chiede di revocare gli scioperi sulla rete ferroviaria di gennaio dopo il disastro di oggi a Pioltello. "Alla luce del disastro ferroviario che ha interessato il treno regionale di Trenord a Pioltello, nel milanese, - sottolinea l'Autorità di garanzia per gli scioperi in una comunicazione inviata ai sindacati proclamanti gli scioperi nel trasporto ferroviario del 27 e 28 gennaio prossimi in Veneto ed Emilia Romagna - in considerazione delle pesanti ripercussioni sulla circolazione anche nei prossimi giorni, si invitano le organizzazioni sindacali a revocare gli scioperi del 27 e 28 gennaio prossimi, indicati in oggetto, ai sensi dell’art. 3.7 dell’Accordo nazionale del settore ferroviario del 23 novembre 1999, e successive integrazioni, laddove è previsto che 'Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di svolgimento, sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravità o di calamità naturali o di stato di emergenza dichiarato'".