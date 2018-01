INCIDENTE TRENO: GARGIULO, RIFLETTERE SU AZIONI PER AUMENTARE SICUREZZA

25 gennaio 2018- 16:27

Roma, 25 gen. (AdnKronos) - “Esprimo il mio cordoglio per le vittime dell’incidente ferroviario di Pioltello – ha dichiarato prima di raggiungere il luogo dell’incidente, Amedeo Gargiulo - In giornate come oggi è più importante che mai riflettere sulle azioni da mettere in campo per aumentare ulteriormente la sicurezza ferroviaria". A dichiararlo è stato il direttore dell'Ansf, l'Agenzia nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, Amedeo Gargiulo, che oggi si è recato a Pioltello sul luogo dell'incidente ferroviario. "Da parte dell’Ansf - assicura - c’è ampia disponibilità a valutare le osservazioni dell’associazione in tema di sicurezza ferroviaria”.