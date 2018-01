INCIDENTE TRENO: MATTARELLA, FARE PIENA LUCE E INTERVENIRE SU MANUTENZIONE

26 gennaio 2018- 17:51

Roma, 26 gen. (AdnKronos) - "Fare piena luce" sulle cause e le responsabilità dell'incidente ferroviario accaduto a Pioltello e intervenire per "verificare ovunque lo stato di manutenzione della nostra rete ferroviaria". Lo chiede il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, "profondamente colpito" dal tragico sinistro che ha causato 3 morti e numerosissimi feriti. “Partecipo al dolore -afferma il Capo dello Stato- dei familiari delle vittime, ai quali rivolgo sentimenti di solidarietà e di cordoglio. Ai feriti esprimo gli auguri di pronta e piena guarigione. Occorre rapidamente fare piena luce sulle cause dell’incidente e sulle eventuali responsabilità. È altrettanto urgente verificare ovunque lo stato di manutenzione della nostra rete ferroviaria per rispettare il dovere di assicurare, con scrupolo e rigore, la sicurezza dei passeggeri”.