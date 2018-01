INCIDENTE TRENO: MAULLU (FI), MODERNIZZARE FERROVIE CON FONDI EUROPEI

25 gennaio 2018- 16:37

Milano, 25 gen. (AdnKronos) - “Il tragico incidente di Pioltello potrebbe essere stato causato dal cedimento di un binario, dall’evidente obsolescenza della rete ferroviaria. È davvero inammissibile che il trasporto regionale lombardo sia costretto a reggersi su infrastrutture obsolete, su binari cedevoli e insicuri. Per questo, indipendentemente dalle cause dell’incidente, credo sia necessario portare il problema in sede europea, dove sono stati elaborati alcuni specifici fondi per l’ammodernamento delle reti ferroviarie". Lo afferma l'europarlamentare di Forza Italia, Stefano Maullu. "Uno di questi - evidenzia - è il fondo europeo di sviluppo regionale, che potrà senz’altro assicurare fondi supplementari per la modernizzazione delle reti ferroviarie della Lombardia e di tutta l’Italia. Da quando è stata inaugurata l’Arcisate-Stabio, l’opera infrastrutturale che collega la Lombardia alla Svizzera, il sistema di trasporti lombardo ha compiuto un grande passo in avanti, aggiungendo un collegamento transfrontaliero e ponendosi in comunicazione diretta con tutta l’Europa". "Per questo motivo, credo che si debbano compiere tutti gli sforzi necessari per presentare un progetto coerente di ammodernamento delle reti, in modo tale da ottenere sin da subito dei fondi da investire nelle reti ferroviarie lombarde e nel loro potenziamento. Per evitare altre tragedie bisognerà procedere immediatamente, senza perdere altro tempo” conclude.