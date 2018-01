INCIDENTE TRENO: PERQUISIZIONI IN SEDI RFI E TRENORD

Milano, 30 gen. (AdnKronos) - Gli uomini della Polfer di Milano stanno effettuato alcuni perquisizioni nella sede di Trenord e di Rfi per acquisire documentazione che potrebbe risultare utile nel ricostruire le responsabilità nel deragliamento del treno regionale in cui, giovedì mattina, hanno perso la vita tre donne e sono rimasti feriti 46 pendolari. Da quanto si apprende, dopo le quattro iscrizioni nel registro degli indagati, le società sono indagate per la violazione della legge 231 del 2001. Su disposizione della procura di Milano, a coordinare l'inchiesta è il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, la polizia ferroviaria - in azione da stamane - sta acquisendo dati informatici e documentazione cartacea inerente la gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria.