INCIDENTE TRENO: RFI, CIRCOLAZIONE INTERROTTA FINO A DISSEQUESTRO AREA

25 gennaio 2018- 18:35

Roma, 25 gen. (AdnKronos) - La circolazione ferroviaria sulla tratta dove è avvenuto l'incidente ferroviario questa mattina resta interrotta finché l’Autorità Giudiziaria non disporrà il dissequestro dell’area ferroviaria teatro dell’incidente. Lo comunica Rete Ferroviaria Italiana, che rinnova il proprio cordoglio per le vittime e la propria vicinanza alle famiglie dei passeggeri coinvolti. Sono stati attivati servizi sostitutivi a carattere regionale da Trenord, mentre i treni a lunga percorrenza della trasversale padana tra Milano e Venezia percorrono l’itinerario alternativo via Bologna – Verona con allungamenti dei tempi di viaggio fino a 150 minuti.