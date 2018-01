INCIDENTE TRENO: RFI, OPERAI DENUNCIATI ENTRATI INAVVERTITAMENTE NELL'AREA

27 gennaio 2018- 18:25

Milano, 27 gen. (AdnKronos) - "I tecnici che oggi sono stati fermati dalle autorità erano impegnati esclusivamente in controlli tecnici tra Pioltello e Treviglio in vista della riapertura degli altri due binari della linea, nelle zone non poste sotto sequestro dall’autorità giudiziaria". Lo afferma Rfi, facendo riferimento alla denuncia di quattro operai accusati di aver violato l'area in cui giovedì scorso si è verificato il deragliamento di un treno regionale. "Gli operai, non avendo la percezione dei confini dell’area sequestrata, non visibilmente segnalati, li hanno superati inavvertitamente. In ogni caso, i tecnici - si sottolinea nella nota - non hanno mai invaso luoghi o aree recintate e non avevano alcuna volontà o intenzione di superare i limiti imposti dalla magistratura". Nell'incidente ferroviario hanno perso la vita tre pendolari.