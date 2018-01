INCIDENTE TRENO: SANTANCHé, ACCERTARE IN FRETTA CAUSE E RESPONSABILITà

31 gennaio 2018- 16:18

Milano, 31 gen. (AdnKronos) - "E’ trascorsa una settimana dalla tragedia ferroviaria di Pioltello in cui hanno perso la vita tre lavoratrici , tre pendolari che sappiamo quali sacrifici affrontino per garantirsi un lavoro. Oggi l’annuncio dell’ad di Ferrovie dello Stato Mazzoncini che annuncia che ci saranno tempi lunghi per accertare cause e di conseguenza responsabilità. Il mio augurio che si arrivi al dunque in fretta per fare giustizia davanti a quelle povere famiglie". Così Daniela Santanché, parlamentare di Fratelli d'Italia.