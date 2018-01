INCIDENTE TRENO: UGL, IN PAESE CIVILE QUESTO NON DOVREBBE MAI ACCADERE

25 gennaio 2018- 18:24

Roma, 25 gen, (AdnKronos) - “L’Ugl è vicina alle vittime del Trenord deragliato a Milano, per cui le responsabilità della tragedia sono ancora da chiarire. Sta di fatto, che in un Paese civile incidenti come questo non si dovrebbero verificare, in virtù del fatto che i disagi dei trasporti pubblici sono ormai sotto gli occhi di tutti". A dichiararlo è Paolo Capone, segretario generale Ugl. "La gente è stufa di viaggiare in treni 'merce', ed ora più che mai il trasporto pubblico locale, a differenza dell'alta velocità, necessita di investimenti e manutenzione visto che è il mezzo principalmente utilizzato da studenti e lavoratori”, dice Capone.