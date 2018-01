INCIDENTE TRENO: VICEQUESTORE NAPOLI, A LAVORO CON DRONI E SCANSIONE 3D BINARI

26 gennaio 2018- 21:23

Milano, 26 gen. (AdnKronos) - Attrezzature all'avanguardia e droni, ci sono i migliori strumenti della Polizia di Stato in campo per cercare di chiarire quanto è accaduto ieri mattina, lungo la tratta regionale in cui si è verificato il deragliamento di un treno Trenord che ha provocato - un chilometro dopo la stazione di Pioltello (Milano) - la morte di tre donne e il ferimento di circa un centinaio di pendolari. Il vicequestore Marco Napoli, direttore del Nucleo operativo Incidenti ferroviari, spiega all'Adnkronos che sono in corso "dei rilievi con delle attrezzature particolari della polizia scientifica, arrivate da Roma, per fare una scansione 3D della rotaia", inoltre "si utilizzerà un drone per fare una mappatura del tratto coinvolto dall'incidente", circa tre chilometri di binari. "Se è incontrovertibile che è saltato un pezzo di binario", resta da capire se il deragliamento sia stato provocato dall'assenza di un bullone che doveva congiungere i due pezzi di rotaia. Il binario era stato rinnovato cinque o sei anni fa, non c'erano lavori su quella tratta e l'11 gennaio il passaggio con la carrozza di diagnostica non aveva rivelato difetti per cui occorrevano interventi d'urgenza, secondo fonti di Rfi. "Non sono state riferite anomalie, così come hanno assicurato che la recente diagnostica ha fornito risultati tali da escludere qualsiasi intervento urgente. Al momento c'è quel pezzo di circa 20 centimetri che manca, i nostri primi accertamenti non hanno rilevato altro". Dopo l'analisi tecnica si passerà "allo studio della documentazione per accertare tutto il capitolo legato alla manutenzione e alla sicurezza. Sarà un lavoro lungo", chiosa il vicequestore Marco Napoli.