1 novembre 2018- 18:35 Incidenti: a Milano giovane investito da navetta per Malpensa, è grave

Milano, 1 nov. (AdnKronos) - Un ragazzo di 23 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un pulmino in viale Luigi Bodio, a Milano. E' accaduto intorno a mezzogiorno.Il giovane stava attraversando la strada quando è sopraggiunto un mezzo del servizio navetta per l'aeroporto di Malpensa con alcuni passeggeri a bordo. Il conducente, un 40enne, non ha fatto in tempo a frenare. In seguito all'impatto, il giovane è stato scaraventato a terra e ha battuto violentemente la testa.Il personale sanitario del 118, intervenuto sul posto, lo ha soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda. I passeggeri del pulmino sono rimasti illesi.