19 febbraio 2019- 12:34 Incidenti: a Vicenza sulla A4 tamponamenti a catena a causa della nebbia, un morto

Vicenza, 19 feb. (AdnKronos) - I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle 8,15 in autostrada A31 tra lo svincolo dell’A4 e il casello di Vicenza Nord per una serie di tamponamenti con decine di mezzi coinvolti in entrambi le direzioni a causa della nebbia: un morto e un ferito grave, più altri feriti in maniera più lieve. I vigili del fuoco di che si stavano dirigendo verso Vicenza Nord per invertire il senso di marcia hanno trovato un primo incidente qualche chilometro dopo l’immissione in A31. Il tamponamento di un mezzo pesante da parte di un furgone con altre diverse autovetture coinvolte. La squadra ha lavorato a lungo con cesoie, divaricatori e martinetti per liberare l’autista, rimasto incastrato completamente sotto la parte posteriore del camion. Il ferito è stato preso in cura dal personale del suem 118 che l’ha stabilizzato per essere portato in ospedale. Nel frattempo, alle spalle del primo incidente si è verificato un altro tamponamento tra un’auto e un mezzo pesante.