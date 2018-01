INCIDENTI: AUTO FINISCE FUORI STRADA E SI RIBALTA, UN FERITO NEL RAGUSANO

13 gennaio 2018- 12:45

Palermo, 13 gen. (AdnKronos) - Un uomo di 48 anni, G.T., è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto in contrada Musebbi Calincantone, alla periferia di Modica, nel Ragusano. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo, originario di Rosolini, dopo aver effettuato una curva nell'immettersi su un rettilineo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della vettura che è finita dall'altra parte della carreggiata, finendo la corsa contro un muretto e ribaltandosi. A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti che hanno prestato i primi soccorsi. Sul posto è intervenuto il nucleo di Pronto intervento della Polizia locale e l'ambulanza del 118. L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore, dove i medici gli hanno riscontrato solo un lieve trauma cranico. Distrutta, invece, l'auto. Indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.