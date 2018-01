INCIDENTI: AUTO FINISCE IN CUNETTA, MORTA PENSIONATA NEL PALERMITANO

16 gennaio 2018- 14:08

Palermo, 16 gen. (AdnKronos) - Una pensionata di 95 anni, Marianna Militello, è morta in un incidente stradale, nel Palermitano. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'auto su cui viaggiava, una Fiata Bravo guidata dal figlio A.F.B. di 65 anni, per cause ancora da accertare, mentre percorreva la statale 113 nei pressi di Partinico si è ribaltata finendo la sua corsa in una cunetta. Per l'anziana donna non c'è stato nulla da fare, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che costatarne la morte. Il 65enne, invece, è stato condotto al pronto soccorso di Partinico. Insieme a madre e figlio sulla vettura viaggiava anche la figlia della vittima, G.B., 59 anni, anche lei condotta al locale nosocomio. Sul posto si attende l'arrivo del medico legale. Sull'episodio indagano i carabinieri.