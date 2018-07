16 luglio 2018- 17:39 Incidenti: auto si ribalta a Grosio, muore un'adolescente

Milano, 16 lug. (AdnKronos) - Un incidente d'auto in Valtellina ha provocato la morte di una sedicenne. All'inizio di una galleria a Grosio, sulla statale 38, in provincia di Sondrio, un'auto si è ribaltata, sono le prime ricostruzioni dell'Areu Lombardia. Il conducente della vettura è stato portato in codice giallo a Sondalo, mentre la giovane passeggera, 16 anni, sarebbe morta sul colpo.