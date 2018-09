20 settembre 2018- 21:43 Incidenti: auto si ribalta in Tangenziale Est Milano, un uomo deceduto

Milano, 20 set. (AdnKronos) - Un uomo è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto poco dopo le 20.30 di stasera sulla Tangenziale Est di Milano, nel tratto tra Vimercate e l'uscita della A4.Per cause ancora da chiarire, il veicolo si è ribaltato e l'uomo è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Insieme alla vittima, della quale non si conoscono le generalità, viaggiava anche un 35enne, che è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno soccorso il passeggero. Per la vittima, invece, non c'è stato nulla da fare. La polizia stradale è al lavoro per i rilievi e per ricostruire la dinamica del sinistro.