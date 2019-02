21 febbraio 2019- 10:57 Incidenti: Autostrade, 15 feriti per maxitamponamento su A1, nessuno grave

Milano, 21 feb. (AdnKronos) - Il bilancio dei tamponamenti sull'A1 Milano-Napoli, all'altezza di Lodi, è di quindici feriti, tutti prontamente soccorsi, di cui nessuno in condizioni gravi. Lo riferisce Autostrade per l'Italia in una nota. Poco dopo le 9, riferisce ancora, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Milano Sud e Basso Lodigiano in direzione di Bologna, per consentire le operazioni di soccorso. E per meglio agevolarle, è stato chiuso anche il tratto compreso tra il bivio con la complanare di Piacenza e Lodi in direzione di Milano dove non si registrano incidenti. "Agli utenti provenienti che da Milano sono diretti verso Bologna si consiglia di utilizzare la A7 in direzione di Genova e, all'altezza di Tortona, prendere la A21 per raggiungere la A1 all'altezza di Piacenza. In alternativa è possibile utilizzare la A4, in direzione di Brescia, per poi raggiungere la A1 tramite la A21. Agli utenti provenienti da Bologna e diretti verso Milano si consiglia, all'altezza di Piacenza, di immettersi in A21 verso Brescia dove prendere l'A4 verso Milano", scrive Autostrade.