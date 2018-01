INCIDENTI: BRESCIA, DUE BAMBINI TRA SEI MORTI IN SCONTRO CAMION-CISTERNA

2 gennaio 2018- 20:08

Milano, 2 gen. (AdnKronos) - Ci sono anche due bambini tra le sei vittime dell'incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi lungo l'autostrada A21 Torino-Brescia, all'altezza del ponte 217, tra Manerbio e Brescia. Secondo una prima ricostruzione dei soccorritori, un camion ha tamponato un'auto ferma in coda per un precedente incidente, che a sua volta ha impattato contro un altro mezzo che trasportava liquidi infiammabili e che si è incendiato. Completamente distrutta la famiglia di cinque persone, tra cui i due bambini, che viaggiavano sull'auto con targa francese, deceduto anche l'uomo alla guida del tir che trasportava ghiaia. I mezzi sono stati completamente avvolti dalle fiamme: difficile il lavoro dei vigili del fuoco, mentre la colonna di fumo è stata a lungo visibile anche a molta distanza. A causa dell'incidente è stato chiuso il tratto compreso tra lo svincolo di Manerbio e quello di Brescia Sud in direzione Brescia, la chiusura della carreggiata è prevista per tutta la notte. Domani è previsto un sopralluogo delle forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro mortale.