INCIDENTI: BUS TAMPONATO A MESTRE, ARRESTATO IL CAMIONISTA

22 maggio 2017- 17:44

Venezia, 22 mag. (AdnKronos) - Nel pomeriggio la Polizia ha arrestato Massimo Poli, italiano di 47 anni di Casalmaggiore (Cr), che stamattina, a bordo di un furgone frigorifero, si è reso responsabile del tamponamento di un autobus Actv in via della Libertà. L’incidente ha provocato una ventina di feriti ed il blocco della viabilità per diverse ore della giornata.Gli operatori della Polizia di Stato, intervenuti nell’immediatezza del fatto, hanno rinvenuto nella disponibilità dell’uomo, più precisamente all’interno di un marsupio, una pistola di piccole dimensioni calibro 6,35 mm. priva di matricola, nonché 15 cartucce a palla delle medesime caratteristiche di quelle trovate all’interno dell’arma.La pistola è stata subito posta sotto sequestro e messa nella disponibilità della Polizia Scientifica, che sta procedendo ad accertamenti e rilievi sull’arma per verificarne la provenienza. Si è pertanto proceduto all’arresto del Poli per detenzione di arma clandestina.