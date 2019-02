23 febbraio 2019- 09:29 Incidenti: ciclista travolto da auto pirata a Milano

Milano, 23 feb. (AdnKronos) - Un ciclista è stato travolto da un'auto pirata a Milano. L'incidente è avvenuto poco dopo le 5 di questa mattina in via Breda, all'altezza dell'incrocio con via Emilio de' Marchi. La dinamica del sinistro non è ancora del tutto accertata, ma nell'impatto l'uomo, di origine straniera, è stato sbalzato sull'asfalto e ha battuto violentemente la testa; il guidatore non si è fermato a prestare soccorso.Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha trasportato il ciclista all'ospedale Niguarda in codice giallo per un trauma cranico. La polizia locale è al lavoro per effettuare i rilievi del caso. Sono in corso le ricerche della vettura.