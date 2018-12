5 dicembre 2018- 16:31 Incidenti: in Veneto nel 2017 in diminuzione, 301 decessi (2)

(AdnKronos) - “La Regione del Veneto – ha concluso - sta lavorando su questi fronti in maniera straordinaria e la mia collega, l’assessore De Berti, ha la sensibilità necessaria per investire ogni anno risorse rilevanti per la viabilità e la sicurezza stradale”. . Per quanto riguarda i dati su base provinciale, nel 2017 Verona è stata la provincia con il maggior numero di incidenti (3.030 con 64 morti e 4.006 feriti), Padova (2.898 incidenti con 46 morti e 3.936 feriti), Venezia (2.393 incidenti con 54 morti e 3.316 feriti), Treviso (2.270 incidenti con 52 morti e 3.239 feriti), Vicenza (2.179 incidenti con 50 morti e 2.967 feriti), Rovigo (633 incidenti con 21 morti e 880 feriti) e Belluno (441 incidenti con 14 morti e 640 feriti).