INCIDENTI: INVESTE TRE PEDONI A SONDRIO, ARRESTATO 27ENNE INCENSURATO

9 dicembre 2017- 19:38

Milano, 9 dic. (AdnKronos) - E' un 27enne valtellinese, incensurato, il ragazzo che alle 14.30 circa ha investito con la sua auto tre persone nel centro di Sondrio. Alla guida di una Toyota Yaris, si è immesso in piazza Garibaldi, e ha percorso alcune decine di metri "ad alta velocità" investendo tre pedoni, prima che la sua corsa finisse contro un muro di un edificio in via Caimi. Il giovane alla guida, "in evidente stato confusionale, ha cercato di darsi alla fuga ma è stato subito bloccato da alcuni passanti e, quindi, da personale della Squadra Volante", spiegano dalla questura. L'alcoltest avrebbe confermato che era alla guida ubriaco, non si conosce invece ancora l'esito delle analisi tossicologiche. Identificato dalla polizia negli uffici della questura, il 27enne è stato arrestato per tentato omicidio plurimo e, successivamente, accompagnato in ospedale, dove si trova tuttora ricoverato e piantonato.